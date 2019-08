Lavoro, Acquisition Team a Napoli per selezionare personale

La società Acquisition Team (acquisition.team), innovativo call center dedicato al mondo del non profit, ha deciso di investire a Napoli per la ricerca di personale.

Per supportare grandi organizzazioni non profit, parlando di povertà, diritti umani, immigrazione, la startup romana di Salvatore Barbera - per molti anni direttore di change.org Italia - selezionerà 50 figure da inserire nella nuova squadra di telefundraising tra operatori di call center e team leader.

Acquisition Team è già nota per la proposta innovativa di smart-working, dedicato a tutti coloro che, con buona capacità comunicative e voglia di contribuire a costruire un mondo migliore, apprezzano la libertà di lavorare senza obblighi di orario ed obiettivi stimolanti.

Salvatore Barbera, fino al 2015 direttore di Change.org, fondatore di Latte Creative, agenzia specializzata in comunicazione per il non profit, e Worthwearing.org, e-commerce specializzato in produzione di gadget solidali per le ONG, dichiara:

“Vista la scelta di utilizzare completamente lo smart-working in azienda, vogliamo investire in aree in cui la crisi lavorativa è stata più forte, per dare un nostro piccolo contributo nel miglioramento; da qui la scelta di Palermo e Napoli, città importanti del sud Italia.”

Napoli e Palermo sono - infatti - le prime due aree dove verrà avviata la prima selezione di personale per far crescere la struttura in smart-working di Acquisition Team, startup nata nei primi mesi del 2019 e già impegnata nella collaborazione con UNHCR ed Amnesty Italia.

L’avvio del progetto, per tutti coloro che supereranno la selezione delle prossime settimane, è fissata per la seconda settimana di Settembre.

E-mail: contattaci@acquisition.team

Website: http://acquisition.team