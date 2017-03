Corso Gratuito di Giornalismo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Per tutti gli aspiranti giornalisti e gli amanti del mondo della scrittura, a partire dalla fine del mese di marzo, per la durata di un mese (totale di 112 ore) si terrà presso la sede di Materitalia (Via Emanuele Gianturco, 31 Napoli) un corso gratuito di web journalism. Frequenza del corso dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 14.00. Gli interessati sono pregati di scrivere per info ed adesioni alla mail: areaespo@gmail.com